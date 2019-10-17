Минск, 17 октября, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 17 октября, на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным в Минске рассказал об отношениях Белоруссии с Евросоюзом.

ИА REGNUM Александр Лукашенко

Александр Лукашенко, президент Белоруссии «Не надо на нас смотреть, как на врагов, которые отвернулись спиной к России. И этого никогда не было и не будет, нас особо там не ждут. Препятствием к этому является даже не «диктатура Лукашенко», препятствием к этому является экономика. С нашей экономикой в Евросоюзе мы никому не нужны».

По его словам, европейское машиностроение «не хуже», чем в Белоруссии, и там производят всё, кроме «БЕЛАЗов».

"И на рынок нас туда никто не пускал и не пустит, хоть у нас продукция, и они признают, гораздо лучше по многим параметрам, чем их. Но на рынок не пускают. Так какая основа сотрудничества тогда с Европейским союзом? Правда, наметились у нас и проблемы с Россией в этом плане. Но мы решим эти вопросы, мы по крайней мере на одном языке разговариваем», — заявил президент Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко также заявил, что Россия для него — больше чем страна, «это идеология», которую из него «не выбить». И отметил, что России и Белоруссии «нельзя потерять друг друга ни в коем случае».

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