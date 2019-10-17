Пекин, 17 октября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Китайская государственная автокомпания First Automobile Works (FAW) представила новую спецверсию внедорожника Hongqi HS7. Об этом сообщает портал «Новые автомобили».

Carsweek Hongqi HS7

Дизайн этой версии внедорожника выполнен в стиле новейшего китайского истребителя пятого поколения J-20. Об этом самолете напоминает также шильдик на стойках автомобиля, а сиденья в салоне отделаны высококачественной кожей в стиле милитари.

Под капотом Hongqi HS7 двигатель на 3 литра мощностью 338 л. с. и с пиковым крутящим моментом 445 Нм. Агрегатируется он с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач АКПП Aisin. Привод у модели 4×4.

Стоимость этого люксового внедорожника в Китае составляет от 269 900 юаней (от 2 445 000 рублей). Спецверсия, по предварительным данным, будет от 459 800 юаней (4 165 000 рублей).

Напомним, Hongqi HS7 ранее был доступен только для высокопоставленных чиновников Китая, однако в июле 2019 года он появился в свободной продаже. Эта модель была построена на платформе японского автомобиля Toyota Crown предыдущего поколения.

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