Москва, 17 октября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Законопроект о новой системе формирования Совфеда внес в Госдуму депутат Сергей Иванов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации

Законопроект восполняет пробел действующего законодательства и в соответствии с п.4 ст.95 Конституции России устанавливает правила назначения и освобождения от полномочий членов Совета Федерации — представителей Российской Федерации.

Кроме того, законопроектом предлагается изменить существующий порядок формирования Совета Федерации представителями от субъектов РФ.

Парламентарий предлагает наделять полномочиями члена Совфеда главу законодательного (представительного) и главу исполнительного органов государственной власти, по должности.

«Учитывая характер, режим и объем работы Совета Федерации, наделение полномочиями представителя в Совете Федерации руководителей законодательного и исполнительного органов субъекта Российской Федерации представляется не только не обременительным, но и необходимым», — указал автор.

Регионы смогут принимать непосредственное участие в законодательной деятельности, получив возможность, помимо уже имеющегося права выступать с законодательной инициативой, голосовать за принятие законопроектов, в том числе утверждать бюджет, указал он.

Преимуществом предложенного порядка формирования Совета Федерации России является то, что он позволяет сэкономить федеральному бюджету около 1 млрд рублей ежегодно, подсчитал Иванов.

Исполнять полномочия члена Совфеда предлагается на непостоянной и неоплачиваемой основе, это представляется обоснованным, так как осуществлять представительские функции будут первые лица законодательной и исполнительной власти субъекта РФ, и эта деятельность для них будет сопутствующей их должностным обязанностям, за которые они получают заработную плату, рассуждает парламентарий.