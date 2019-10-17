Нальчик, 17 октября, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии по итогам девяти месяцев 2019 года отмечен рост экономических показателей по многим отраслям развития региона. Так, индекс промышленного производства составил 103,7%. Об этом проинформировал 16 октября в ходе расширенного совещания с представителями правительства, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти и районных администраций исполняющий обязанности министра экономического развития КБР Борис Рахаев.

Олег Мар Кабардино- Балкария

По его словам, объем продукции сельского хозяйства превысил 103%, что в сумме составило 31,8 млрд рублей, инвестиции в основной капитал выросли на 14,8%, достигнув 12,790 млрд рублей.

За этот период доходы консолидированного бюджета Кабардино-Балкарии превысили 28,124 млрд рублей, расходы составили 26,2 млрд рублей. Рост безвозмездных поступлений достиг 18,2%, а налоговых и неналоговых поступлений 6,8%.

Как сообщало ИА REGNUM республиканский бюджет Кабардино-Балкарии на 2019 год был принят с параметрами доходов на уровне более 34,2 млрд рублей, расходов — 34,1 млрд рублей. Профицит должен составить 33 млн рублей.