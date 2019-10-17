Минск, 17 октября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 17 октября, на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным в Минске заявил, что Белоруссия и Россия «не должны потерять друг друга ни в коем случае». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Лукашенко отметил, что Белоруссия может взаимодействовать с регионами России «практически во всех сферах».

Управление информационной политики администрации губернатора Новгородской области Александр Лукашенко и Андрей Никитин

Нам нельзя потерять друг друга ни в коем случае. Что, у вас есть более близкий союзник, чем Беларусь? Нет. У нас есть более близкая страна, чем Россия? Тоже нет. Поэтому мы должны сотрудничать, но это не значит, что мы сели друг против друга и смотрим один на одного» Александр Лукашенко, президент Белоруссии «Были времена очень серьёзные, когда искрило между нами: и газ перекрывали, и нефть не поставляли. И только благодаря регионам нам удалось сохранить отношения на приличном уровне — не без проблем, но на приличном уровне.

Лукашенко также заявил, что Россия для него — больше чем страна, «это идеология», которую из него «не выбить».

Управление информационной политики администрации губернатора Новгородской области Александр Лукашенко