Берлин, 17 октября, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Евросоюз и Великобритания на переговорах по Brexit пока не достигли цели — ЕС не может допустить «жесткой» границы на острове Ирландия, заявила 17 октября канцлер Германии Ангела Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Ясно, что мы не допустим, чтобы на острове Ирландия из-за жесткой границы снова могли вспыхнуть ненависть и насилие», — цитирует ТАСС Меркель.

По ее словам, правительство Германии стремится к успешному завершению переговоров по данному вопросу, а достижение решения, как и прежде, возможно.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры глав правительств Великобритании и Ирландии состоялись 10 октября. Стороны заключили, что еще могут договориться до 31 октября по вопросам, касающимся торговли после Brexit.

Напомним, выход Великобритании из состава ЕС назначен на 31 октября, однако соглашение между Лондоном и Брюсселем о «разводе» пока не готово. Глава Европейского совета Дональд Туск ранее заявил, что ситуация может проясниться в ближайшее время, и соглашение будет заключено 17 октября.

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