Сухум, 17 октября, 2019, 11:54 — ИА Регнум. С 8 по 18 октября проходит полевой выход артиллерийских частей и подразделений вооруженных сил Абхазии с выполнением боевых стрельб. Об этом 17 октября сообщает министерство обороны республики.

Роберт Джопуа

Полевой выход осуществляется в соответствии с планом подготовки частей и подразделений ВС Абхазии на 2019 учебный год. Целями учений является совершенствование боевого слаживания и полевой выучки подразделений при выполнении задач по огневому поражению противника в различных видах боя; повышение практических навыков командиров в организации всестороннего обеспечения размещения подразделений на местности, организация боевых действий и их боевого обеспечения, в непрерывном управлении артиллерийскими подразделениями и их огнем, организации и поддержании взаимодействия с общевойсковыми подразделениями.

С личным составом проводятся учебные и комплексные контрольные занятия, тренировки по управлению огнем и тактические учения батарей с боевой стрельбой днем и в ночное время суток. Боевая учеба проходит на общевойсковом полигоне «Цабал». По завершению комплекса учебных мероприятий, все подразделения вернутся в места постоянной дислокации, где будут детально проанализированы итоги полевого выхода.