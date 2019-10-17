Омск, 17 октября, 2019, 11:51 — ИА Регнум. В Омске заблокированный припаркованными автомобилями двор помешал скорой помощи вовремя попасть к умирающей пациентке.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Скорая помощь

Трагедия произошла в доме на улице Гашека ещё 7 сентября, однако информация о ней появилась лишь в октябре. Вечером пожилой жительнице дома Нине Д. стало плохо с сердцем. В 11 часов её родственники вызвали скорую.

«Но медики помочь ей уже ничем не могли, им оставалось только констатировать смерть пациентки», — пишет «Комсомольская правда Омск».

По словам сына умершей, ему показалось, что скорая добиралась полчаса.

«Оказалось, они много драгоценного времени потеряли, потому что не могли попасть во двор и кружили по окрестностям, пытаясь найти хоть какую-то лазейку к нашему дому по указанному адресу», — рассказывает мужчина.

С одной стороны двор пятиэтажного дома закрыт забором. Единственный заезд — арка в доме, которая в ту ночь была заставлена припаркованными «как попало» машинами. Издание уточняет, что такая ситуация — типичная для данного дома. Кроме того, в самом дворе проезд узкий, но жители, местные и из соседних домов, умудряются парковать там автомобили. В итоге бригаде скорой помощи пришлось преодолевать путь пешком с тяжёлым оборудованием.

Более того, когда женщину хоронили, к подъезду не смогла пробраться и машина ритуальной службы.

По информации издания, жильцы дома писали жалобы в различные инстанции, но отовсюду «приходят отписки».

По словам представителя облминздрава, вызов на улицу Гашека 7 сентября действительно был. Бригада скорой помощи добралась до места за 17 минут, что является «стандартным временем».

Главврач омской станции скорой медицинской помощи» Максим Стуканов подчёркивает, что ситуация с перегороженными и заблокированными дворами в Омске является критической. Скорая теряет драгоценное время перед закрытыми шлагбаумами и заборами.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Екатеринбурге машина скорой помощи, которая ехала на вызов, провалилась в открытый люк.

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