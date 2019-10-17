Владикавказ, 17 октября, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В Северной Осетии пресечен факт взяточничества в одном из вузов республики. Под статью «Мелкое взяточничество» попала преподаватель учебного заведения в городе Владикавказе, сообщили ИА REGNUM 17 октября пресс-службе МВД по региону.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

С жалобой на учителя-взяточницу пожаловались в правоохранительные органы студенты вуза. Как выяснилось, она брала деньги с них за оценку контрольных работ.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено три факта получения незаконного вознаграждения. Общая сумма полученного преподавателем составила всего 11 тыс. рублей. Тем не менее отвечать по закону за свою противоправную деятельность ей теперь придется перед судом.

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