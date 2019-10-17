Берлин, 17 октября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Германия отказывается поставлять оружие Турции в связи с проведением турецкой армией военной операции на территории Сирии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая 17 октября в бундестаге.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Правительство ФРГ в нынешних условиях не будет поставлять оружие Турции», — заявила глава немецкого правительства.

Она отметила, что действия Турции ведут к новым страданиям и жертвам, а ее военная операция в целом может обнулить успехи, которые достигнуты в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).

Напомним, 15 октября глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо также заявил о прекращении Италией поставок оружия Турции. Причиной для этого также была названа военная операция, которую проводит турецкая армия на территории Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября ВС Турции начали операцию «Источник мира» в северных районах Сирии. Турецкая армия там ведет боевые действия с курдскими военизированными формированиями, которые в Турции считают террористическими.