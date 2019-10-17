Барнаул, 17 октября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Группа следователей СУ СК РФ по Алтайскому краю вот уже третьи сутки работает в Заринске, собирая доказательства жестокого обращения опекуна с шестерыми приёмными детьми, о которых ранее писала редакция ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дети, которых истязали в приёмной семье и физически, и морально. Алтайский край

По словам нового опекуна девочки Лилии — Людмилы Кириенко, даже части рассказанного ребятами о проживании в Старокопылово хватило, чтобы задержать на 48 часов эту подозреваемую в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию детей женщину, а также отправить в детский дом четверых братьев и сестёр ребят, которые рассказали о пережитых ими ужасах. Также известно, что сейчас правоохранители готовят документы для суда с тем, чтобы подозреваемая была арестована.

Кириенко выразила огромную благодарность и редакции ИА REGNUM, и следователям, которые работают сейчас по данному делу.

«Это настоящие профессионалы, по крупицам собирающие всю необходимую доказательную базу, которая позволила бы суду вынести справедливый приговор. Уже сейчас понятно, что одно только проживание детей вшестером в одной комнате и то, что у опекуна имеется сын, состоящий на учёте по психическому заболеванию, является серьёзным нарушением, которое допустила опека.

Но получившие статус пострадавших дети ещё и подтвердили свои побои, пройдя экспертизу. Во время опросов детей очень хорошо поддерживали и следователи, и психолог, огромное им спасибо», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM новый опекун девочки Лилии — Людмила Кириенко.

Напомним, о том, что шестерым разнополым детям разного возраста, попавшим в приёмную семью к жителям Старокопылово, приходилось жить в невыносимых условиях, где над ними издевались и физически, и морально, заставляли много работать, редакции ИА REGNUM сообщили подростки — 15-летняя Лилия и 17-летний Алексей.

Обратиться в СМИ они решили после того, как отчаялись вызволить из опекунской западни четырёх своих братьев и сестёр. СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по сразу двум статьям — п. п. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Но не исключено, что под следствием окажутся также представители опеки.

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