Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 17 октября, 2019, 11:33 — ИА Регнум. В Кузбассе заработал первый мобильный детский технопарк «Кванториум 42». Он открылся в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Администрация Кемероской области Первый кузбасский мобильный детский технопарк

«В этом уникальность мобильного технопарка — абсолютно все дети области смогут попробовать себя в роли кванторианцев и поработать на высокотехнологичном оборудовании», — рассказала руководитель «Кванториума 42» Светлана Хомяк.

Сейчас мобильный детский технопарк работает в Ленинске-Кузнецком. Затем отправится дальше.

В каждой территории детский технопарк будет проводить по две недели, приезжая каждые три месяца.

На строительство мобильного кванториума было направлено 16,7 млн рублей (16,2 млн рублей — из федерального бюджета и 0,5 млн рублей — из областного бюджета).