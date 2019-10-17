Ярославль, 17 октября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. 17 октября совет директоров АО «Яргорэлектротранс» примет решение о смене директора предприятия, сообщает источник ИА REGNUM, близкий к органам власти. Свой пост покидает Ильхам Худиев, назначенный на этот пост при предыдущем мэре Владимире Слепцове.

City-yaroslavl.ru Ильхам Худиев

В 2019 году Худиев стал фигурантом уголовного дела о коррупции. В частности, он дал признательные показания о посредничестве в передаче взяток от предпринимателей чиновнику администрации Фрунзенского района. Суд освободил Ильхама Худиева от уголовной ответственности в связи «с деятельным раскаянием».

Между тем депутаты муниципалитета заявили о том, что такой человек не имеет право возглавлять одно из ключевых муниципальных предприятий. В повестке дня совета директоров «Яргорэлектротранса» — проект решения о смене директора. Как полагает источник ИА REGNUM, оно будет принято.