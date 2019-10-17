Пермь, 17 октября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В Пермском крае девять муниципальных образований получат краевую поддержку в виде субсидий для создания сервисной и обеспечивающей инфраструктуры в сфере туризма в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Туристы

Из краевого бюджета выделят субсидии в общей сумме 20 млн рублей. Финансовую поддержку получат победители конкурса, на который ранее поступило 15 заявок. Отбор прошли девять. Комиссия оценивала туристический потенциал, степень готовности инфраструктуры для туристов, а также развитость событийных мероприятий.

Деньги пойдут на то, чтобы сделать территорию края более привлекательной для туристов. Например, в городе Осе продолжат благоустройство набережной Камы. В Березниках займутся благоустройством музея «Палаты Строгановых». В Горнозаводске обустроят смотровую площадку на месте находки первого алмаза.

По официальным данным, в 2018 году Пермский край посетили 92,6 тыс. организованных туристов.