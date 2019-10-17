Москва, 17 октября, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Россельхознадзор приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов российским экспортерам пшеницы во Вьетнам, сообщила 17 октября журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

По ее словам, в Россельхознадзор поступило официальное письмо от Вьетнама с просьбой временно приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов экспортерам пшеницы.

«Проведение дополнительных мер проверки партий продукции является нормальной практикой для стран-импортеров», — сказала на пресс-конференции Мелано.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что данные меры связаны с претензиями к качеству зерна — Вьетнам сообщил о выявлении в партии российской пшеницы семян чертополоха.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной таможенной службы, экспорт российской пшеницы по итогам, подведенным за период с января по июль 2019 года, сильно упал по сравнению с результатами прошлого года. В денежном эквиваленте разрыв с прошлогодними показателями меньше. За зерно было получено $2,9 млрд, или меньше на 31,5%, чем годом ранее.

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