Киев, 17 октября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Два патрульных катера типа Island, ранее проданных Украине, транспортируют в порт Одессы, заявил начальника штаба ВМС Украины по евроатлантической интеграции капитан первого ранга Андрей Рыженко, сообщило 17 октября «Радио Свобода».

Noticiaaldia.com Катер береговой охраны типа Islands

«История, которая длилась около пяти лет, подходит к завершению», — рассказал он.

Катера везут на Украину на борту балкера. Ожидается, что они будут введены в состав ВМС Украины уже в ноябре 2019 года.

Напомним, в сентябре 2018 года США «подарили» Украине два списанных катера. По договору Украина лишь оплатила ремонт кораблей, а также их доставку из США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Балтиморе завершилась подготовка украинских экипажей для американских катеров.

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