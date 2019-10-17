Сеул, 17 октября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. С 15 по 16 октября в Южной Корее было отловлено 126 диких кабанов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Франс Снейдерс. Травля кабана

По их словам, отлов кабанов осуществлялся в районах, где ранее были зафиксированы случаи заражения африканской чумой свиней (АЧС) и близлежащих регионах.

Известно, что все животные были уничтожены и захоронены в специальном месте. Напомним, что в отлове диких животных принимали участие 70−80 команд, состоящих из военных и гражданских специалистов.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.