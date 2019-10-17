Гамбург, Германия, 17 октября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. В Гамбурге, Германия, будет сооружен новый шикарный отель на основе нацистского бункера в Санкт-Паули, построенного во время второй мировой войны для защиты от атак с воздуха. Сеть отелей NHHotels выиграла тендер на строительство отеля, и скоро начнутся работы, сообщает издание Forbes.

Бункер

На основе бункера будет сооружен роскошный комплекс, включающий в себя общественный парк на крыше, выставочные пространства и памятник жертвам нацизма. Пауль Ханерт, управляющий директор сети отелей, подчеркивает, что для NH Hotels чрезвычайно важна история этого места, и они намерены ее сохранить.

По предварительным данным, в новом отеле будет 136 номеров, бар, кофейня, ресторан, а также спортивный зал и культурно-развлекательный центр. Открытие запланировано на вторую половину 2021 года.