Берлин, 17 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. После ухода с территории Сирии военных США роль Москвы и Тегерана в Арабской Республике значительно возросла. Об этом сегодня, 17 октября, в ходе выступления в бундестаге с правительственным заявлением по повестке саммита Евросоюза заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

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При этом она отметила, что последствия такого развития событий на сегодняшний день спрогнозировать сложно.

«Когда я говорю о геополитических последствиях [операции Турции в Сирии], то нужно уже задуматься о том, что роль России вместе с Ираном значительно выросла в регионе после того, как были отведены американские солдаты», — приводит ТАСС слова канцлера.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, которая, как заявил президент Турции, направлена на ликвидацию террористической угрозы у границ страны и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Напомним, отвод войск с севера Сирии Соединённые Штаты начали 7 октября. 16 октября американские военные окончательно покинули ещё несколько населённых пунктов в Сирии, в том числе Ракку. Из САР силы США перемещаются в Ирак и Кувейт.