Кемерово, 17 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Депутаты Кемеровского городского совета обсудили вопрос развития особо охраняемой природной территории «Природный комплекс Рудничный бор» в Кемерове, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сейчас проходит экологическая экспертиза бора с привлечением учёных и экспертов. В то же время парламентарии обеспокоены состоянием Рудничного бора. За две недели на территории бора из-за незаконного пала травы произошло три пожара.

Председатель комитета по развитию местного самоуправления и безопасности Александр Курасов предложилвключить кемеровских депутатов в состав комиссии по подготовке «дорожной карты» по сохранению и развитию этой территории. А председатель городского Совета Николай Сенчуров — рассмотреть проблему комплексно, не только на ближайшую перспективу, а на пять-десять лет вперёд, с привлечением к обсуждению городских сообществ и неравнодушных к судьбе Рудничного бора.

Детальное обсуждение вопроса пройдёт на ближайшем Координационном совете 18 октября и в ходе проведения депутатских слушаний 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Кемерова вносила на имя председателя городского совета народных депутатов Николая Сенчурова представление об устранении нарушений законодательства из-за необоснованного расширения допустимых видов деятельности на территории Рудничного бора.

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В декабре 2018 года в Кузбассе разгорелись споры вокруг установки скульптуры святой великомученицы Варвары на территории природного комплекса.