Село Илек, Оренбургская область, 17 октября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. В Оренбургской области пожар унес жизни двух человек, в том числе трехлетнего мальчика, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК по региону.

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Ведомство возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

По данным ГУ МЧС по Оренбуржью, вечером 16 октября в селе Илек сгорел частный дом. На тушение пожара ушло почти полтора часа.

В доме проживала семья из семи человек. В момент ЧП в домовладении находились четверо маленьких, их родители и дядя отца семейства. Когда пожар потушили, что обнаружили тела 58-летнего мужчины и трехлетнего ребенка с признаками отравления угарным газом.

Назначен ряд экспертиз, причина пожара устанавливается.