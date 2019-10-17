Волгоград, 17 октября, 2019, 11:09 — ИА Регнум. Во всех 38 муниципальных образованиях Волгоградской области подписаны постановления о начале отопительного сезона 2019 — 2020 годов, сообщили 17 октября в пресс-службе администрации региона. В работу запущены 1 620 централизованных и автономных котельных.

(сс) Geoffrey Gallaway Ближе к теплу

По информации регионального комитета ЖКХ и ТЭК, тепло уже подано всем потребителям в 21 муниципальном образовании. Подключены практически все школы и детские сады, свыше 88% организаций медицинской сферы, 71% зданий из числа многоквартирных домов.

Муниципальные образования должны были получить паспорта готовности к работе в отопительный период в срок до 15 ноября 2019 года, теплоснабжающие и теплосетевые организации в срок до 1 ноября.