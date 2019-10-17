Тбилиси, 17 октября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Грузии 16 октября опубликовала оценку международной группы советников прокуратуры по делу Бадри Джапаридзе и Мамуки Хазарадзе. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

ИА REGNUM Мамука Хазарадзе

По сведениям, представленным прокуратурой, международные эксперты отмечают, что в предоставленных им доказательствах четко выявляется схема Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, целью которой была маскировка распределения сумм, полученных от банка, что представляет собой отмывание денег, а предикатом является мошенничество.

Напомним, банкиром Мамукой Хазарадзеи его партнерами был учрежден Консорциум развития Анаклии, которому предстояло заняться организацией важнейшего для Грузии объекта — глубоководного порта Анаклии. В июле текущего года против Мамуки Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании незаконных доходов, после чего крупный американский инвестор Conti Group International LLC заявил о выходе из консорциума и проекта в целом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 октября истек срок, когда взявшийся за осуществление проекта учрежденный банкиромМамукой Хазарадзеи его партнерами Консорциум развития Анаклии должен был представить правительству Грузии инвесторов проекта и подписанные с этими инвесторами контракты на финансирование строительства порта. Однако правительство Грузии заявило, что Консорциуму продлен срок представления инвесторов и привлечения сумм до конца этого года.