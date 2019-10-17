Вена, 17 октября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. 15 октября в Вене впервые открылась выставка, посвященная диалогу двух гениев эпохи барокко — Микеланджело Меризи да Караваджо и Джованни Лоренцо Бернини. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Микеланджело Меризи да Караваджо. Мальчик, укушенный ящерицей. 1598

В Музее истории искусств представили 70 произведений живописи и скульптуры из коллекции самого музея и других мировых собраний: «Давид с головой Голиафа», «Нарцисс» и «Мальчик, укушенный ящерицей» Караваджо, «Голова Медузы», «Святой Себастьян» Бернини.

Так же посетителям показали четыре ранее не выставлявшиеся бронзовые работы Бернини, «Вифлеемское детоубийство» Гвидо Рени и полотно «Мария Магдалина» Артемизии Джентилески, самой знаменитой художницы XVII века.