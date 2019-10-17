Джакарта, 17 октября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Глава отдела связи с общественностью национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии (BNPB) Агус Вибово заявил, что смог от лесных пожаров по-прежнему приводит к тому, что качество воздуха в некоторых районах Суматры ухудшилось, сообщает Kompas.

skeeze Огонь в лесу

По его словам, в трех индонезийских провинциях было выявлено 158 горячих точек. В связи с этим индекс загрязнения воздуха в провинциях Риау, Джамби и Южная Суматра находится на отметке в 272. Показания от 200 до 299 считаются вредными для здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным BNPB во всех регионах Индонезии зафиксировано 867 горячих точек. Пожары затронули площадь в 328 тыс. га.