Москва, 17 октября, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Арт-галерея XL Gallery запустила сайт, посвященный жизни и творчестве знаменитого художника Владислава Мамышева-Монро. Запуск приурочен к пятидесятилетию мастера. Об этом сообщает портал Art Узел.

Valerij Ledenev Владислав Мамышев-Монро

Владислав Мамышев-Монро — российский художник, лауреат премии Кандинского-2007 в номинации медиа-проект года. С 1986 года работал c художественной группой «Новые художники», созданной Тимуром Новиковым. С 1987 по 1989 год служил в качестве художника и руководителя детского клуба в Советской Армии на космодроме Байконур.

Сайт представляет деятельность Фонда Владислава Мамышева-Монро: наиболее полное собрание его произведений, а также биографический раздел. Художник известен своими преображениями в знаменитостей, часто в рамках перформанса, но также и на светских вечеринках, во время вернисажей своих или чужих выставок.