Тбилиси, 17 октября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. 17 октября в парламенте Грузии в формате «Час министра» заслушают министра иностранных дел. Депутаты подготовили вопросы, которые планируют задать главе МИД. Основной вопрос, который волнует законодателей, связан с событиями вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи.

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«У нас будут вопросы по всем направлениям, которые есть в нашей повестке дня. Это касается оккупированных территорий, деоккупации, политике непризнания, сотрудничества с Европейским союзом и НАТО, планов на будущее и сотрудничества с Соединенными Штатами Америки», — заявила председатель парламентского комитета по международным делам Софо Кацарава.

Оппозиция планирует задать вопросы, которые касаются деталей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. «У нас будут вопросы в связи с внешней политикой Грузии и проблемами, которые у нас сегодня есть, которые связаны с вредоносным настроем к России. В том числе будут вопросы о встрече Залкалиани и Лаврова, организации встречи», — заявил член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе.

«Час министра» — это формат, определенный новым регламентом, который предусматривает выступление членов правительства на пленарном заседании парламента с отчетом о выполнении правительственных программ, после которого проводятся дебаты.

Напомним, монастырский комплекс Давид Гареджи раскинулся на территории двух стран — Грузии и Азербайджана, и часть границы, которая делит этот комплекс на две части, до сих пор остается несогласованной. 9 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахариясовершил свой первый официальный визит в Баку, после которого заявил, что с Азербайджаном достигнута договоренность о Давид Гареджи. Согласно договоренности сторон, с 11 октября грузинским священникам должен быть открыт доступ на территорию комплекса. Однако грузинские СМИ распространили 11 октября информацию о том, что доступ грузинским священникам в находящиеся на территории Азербайджана монастыри комплекса Давид Гареджи остается частично ограниченным.