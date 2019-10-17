Москва, 17 октября, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Поздравление в честь 70-летия направил премьер-министр России Дмитрий Медведев 17 октября директору Государственного академического русского народного хора им. М.Е.Пятницкого Александре Пермяковой. Текст поздравительной телеграммы был опубликован на сайте правительства.

Pyatnitsky.ru Русский народный хор имени М. Е. Пятницкого

«В каждом своём выступлении замечательные артисты, воспитанные Вами, воспевают красоту родного края, в танцах и песнях рассказывают о России, дарят людям яркие эмоции и незабываемые впечатления», — говорится в поздравлении главы правительства.

В телеграмме отмечается, что своими успехами творческий коллектив во многом обязан таланту Александры Пермяковой, а также ее энергии и безграничной любви к русскому народному творчеству.

Александра Пермякова пришла работать в хор Пятницкого в 1971 году в качестве вокалистки. В настоящее время она имеет звания «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный деятель искусств РФ», «Народный артист РФ» и ряд других.

Напомним, хор был создан в 1911 году Митрофаном Пятницким. В нем выступали крестьяне из разных губерний. Изначально они после концертов возвращались к своей обычной деятельности. Хор стал очень весьма популярным. В 1918 году Владимир Ленин предложил всяческое содействие коллективу, и артисты переехали в Москву, после чего их творческая деятельность стала более активной.