Пекин, 17 октября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В сети появился первый трейлер королевской битвы под названием RAN: Lost Islands про средневековье от китайской студии Jolly Roger Game. Ролик появился на YouTube-канале игры 16 октября.

Игра RAN: Lost Islands

События RAN: Lost Islands развиваются в 16-м веке. Игрокам предстоит сражаться друг с другом за звание последнего выжившего.

Напомним, королевская битва — это поджанр многопользовательских шутеров, в котором множество игроков (как правило, около 100) пытаются выжить, сражаясь друг с другом. В таких проектах, обычно, можно исследовать игровую карту, находить различные полезные предметы и пользоваться транспортом.