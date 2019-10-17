Якутск, 17 октября, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Компания АЛРОСА застраховала в СОГАЗ ответственность на 100 млн долларов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу страховой компании.

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Заключенный контракт покрывает возможные экономические потери АЛРОСА в случае возникновения общегражданской ответственности, ответственности за загрязнение окружающей среды и ответственности за качество товаров, работ, услуг.

Договор заключен до 30 сентября 2020 года на сумму 961 тыс. долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, АЛРОСА получила от СОГАЗ страховку за убытки после аварии на руднике «Мир» 10,5 млрд рублей.