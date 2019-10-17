Ставрополь, 17 октября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. В убийстве трех человек признали виновным жителя Ставрополья. Обвинительный приговор также вынесли его приятелю, помогавшему скрыть следы преступления, сообщили ИА REGNUM 17 октября в пресс-службе краевой прокураторы.

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Установлено, что в мае 2018 года в одном из домов города Ставрополя между четырьмя мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшим множественные ранения колюще-режущим предметом, от которых они скончались на месте. Для сокрытия следов преступления он угнал автомобиль, на котором вместе со своим приятелем перевез трупы и закопал их возле железной дороги.

Ставропольский краевой суд приговорил убийцу к 24 годам лишения свободы, а его знакомого — к плутора годам. Отбывать наказание обоим предстоит в колонии строгого режима.

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