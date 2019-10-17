Украина, 17 октября, 2019, 10:22 — ИА Регнум. В городе Лохвица Полтавской области погибли трое мужчин, сообщили 17 октября в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Цитата из х∕ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР В противогазе

«В городе Лохвица на территории частного домовладения во время работ по очистке придомовой выгребной ямы погибли 3 человека мужского пола (предварительно, от отравления опасными парами)», — сказано в сообщении.

Тела извлекали шесть сотрудников ГСЧС и одна единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черновицкой области на свадьбе отравились 129 человек, среди которых 36 человек — дети.

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