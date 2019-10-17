Грозный, 17 октября, 2019, 10:14 — ИА Регнум. В ближайшем будущем Чечня станет самым благоустроенным субъектом РФ. Для этого власти республики трудятся не покладая рук в круглосуточном режиме. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Чеченская Республика в ближайшее время станет самым благоустроенным регионом России. Для этого мы трудимся днём и ночью. По моему поручению для достижения этой цели ведётся планомерная работа по секторам, за которыми я закрепил ответственных лиц Чечни», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из достижений, которые уже достигнуты в результате такой упорной работы, Кадыров назвал работу над обновлением водозаборных станций, установку трансформаторов, ввод в строй водопроводных линий и приведение в порядок дорог в Грозном и Грозненском районе, кураторство над которыми взял на себя лично глава Чечни. Строительство парков и реставрация улиц ведутся в Аргуне, в Наурском районе трудоустроены десятки человек.

По словам Кадырова, перед властями Чечни стоит задача благоустроить каждый населённый пункт региона. Он уверен, что от этого «напрямую зависит уровень жизни народа и отдельных граждан».