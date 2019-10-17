Сеул, 17 октября, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Корейская хоррор-игра The Coma 2: Vicious Sisters появится в раннем доступе Steam 7 ноября 2019 года. Об этом 16 октября сообщила «Игромания».

Компьютерная игра The Coma: 2 Vicious Sisters

Игра расскажет о старшекласснице по имени Мина Парк, проснувшейся в альтернативной реальности своей школы. Девушке предстоит встретиться с пугающими созданиями и выбраться из здания живой.

Напомним, серию игр The Coma разрабатывает корейская студия Devespresso Games. В проектах франшизы игроки управляют школьниками, пытающимися выжить в «адской версии» старшей школы.