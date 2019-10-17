Ярославская область, 17 октября, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Прокуратурой города Ярославля проводится проверка по вопросу ненадлежащего обеспечения инсулином граждан, имеющих право на льготное получение этого жизненно необходимого медицинского препарата. Соответствующие запросы направлены районными прокуратурами в лечебные учреждения Ярославля. Копия такого запроса есть в распоряжении редакции.

Инсулин

Проверка прокуратуры касается периода с 2017 года по настоящий день.

Накануне председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко заявил, что опыт региона по обеспечению граждан льготными лекарствами был положительно оценен полпредом Президента в ЦФО Игорем Щеголевым.

«Ярославская область занимает 3-е место по уровню обеспеченности лекарственными препаратами и инсулином пациентов с сахарным диабетом, — приводит слова Дмитрия Степаненко сайт регионального правительства. — Мероприятия по повышению доступности и качества лекарственного обеспечения граждан, в первую очередь — групп пациентов с социально значимыми заболеваниями, стали важнейшим фактором в улучшении демографической ситуации в области».

По неофициальной информации, в Ярославской области в настоящий момент недостаточно инсулиновых препаратов, чтобы обеспечить потребности нуждающихся в 4 квартале 2019 года. Редакция ИА REGNUM направила официальные запросы в прокуратуру Ярославля и региональный департамент здравоохранения.