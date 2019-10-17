Вашингтон, 17 октября, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 42-е место по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 17 октября сообщается на сайте лиги.

Ivan Makarov Александр Овечкин

Овечкин отдал результативную передачу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3). Теперь на его счету 1219 очков в НХЛ.

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Благодаря этому Овечкин догнал Жана Беливо, у которого также 1219 набранных очков за карьеру. Впереди нападающий «Питтбург Пингвинз» Сидни Кросби (1228).

Напомним, рекордсменом является Уэйн Гретцки, который за свою карьеру набрал 2857 очков. На втором месте находится Яромир Ягр (1921), на третьем — Марк Мессье (1887).