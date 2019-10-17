Донецк, 17 октября, 2019, 10:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики 24 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив по ней 291 единицу боеприпасов, сообщили 17 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На горловском направлении ВСУ выпустили одну мину калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также вооружение БМП.

На донецком направлении украинские силовики выпустили 34 мины калибра 120 мм, 99 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На юге ДНР зафиксировано использование боевиками ВСУ гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка, Ясиноватая, Минеральное, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Ясное, Коминтерново, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрела Старомихайловки зафиксированы повреждения 11 домов. Пострадали два дома в посёлке Ясное. Одна мирная жительница Горловки получила лёгкое ранение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина выполнит Минские соглашения только после того, как нелегитимное государство, возникшее после государственного переворота в 2014 году, будет демонтировано и учреждено заново.

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