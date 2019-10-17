Москва, 17 октября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Венесуэла смогла выстоять перед Соединёнными Штатами благодаря поддержке со стороны России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 17 октября заявил председатель Национального учредительного собрания Боливарианской Республики Венесуэла Диосдадо Кабельо Рондон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа. Венесуэла

«Можно откровенно сказать, что Венесуэла смогла выстоять перед лицом всех напастей благодаря тому, что у неё есть такой союзник, как Россия», — заявил Рондон.

«Маловероятно, что мы смогли бы выстоять перед натиском Соединённых Штатов, которые расположены так близко от нас в географическом смысле, если бы не такой союзник, как Россия», — подчеркнул он.