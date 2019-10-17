Стокгольм, 17 октября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Представители шведской автокомпании Volvo заявили, что к 2025 году сократят углеродный след каждого автомобиля на 40%. Об этом сообщается в пресс-релизе марки.

Michael Sheehan Логотип Volvo

Таким образом, к 2040 году компания может стать «климатически нейтральной».

В рамках этой программы автопроизводитель представил суббренд Recharg. Он займётся реализацией полностью электрических и подключаемых гибридных машин. Первым авто линейки Recharge станет электрокар модели XC40 Recharge.

Глава Volvo Хакан Самуэльссон заявил, что в компании будут думать над тем, как повлиять на своих поставщиков, чтобы те присоединились к экологической программе.

Напомним, ранее представители компании Volvo сообщили, что собираются к 2025 году выпускать полностью электрическими порядка 50% автомобилей.

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