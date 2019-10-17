Ярославцы отстояли ортопедическое отделение больницы № 2 от «оптимизации»
Ярославль, 17 октября, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Ярославской области пересмотрел планы по закрытию ортопедического отделения клинической больницы № 2. Об этом рассказал депутат Ярославской областной думы Сергей Якушев, сообщает портал облдумы.
Это первый случай, когда жителям города удалось заставить власти пересмотреть планы по так называемой оптимизации учреждений здравоохранения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах по закрытию отделения сообщили врачи, которые выступили категорически против этого. Власти решили объединить больницы № 2 и № 8, при этом ортопедическое отделение планировалось закрыть. Оказывать эти услуги планировалось в больнице скорой помощи имени Соловьева.
Врачей отделения поддержали депутаты-коммунисты Ярославской областной думы, которые отправляли запросы региональным властям и выступали с заявлениями на заседаниях.
«На прошлой неделе депутаты Кузнецова и Воробьев посетили данную медорганизацию. В присутствии заместителя директора департамента здравоохранения Давлетова С. Р. пообщались с медперсоналом, посмотрели ортопедическое отделение. Давлетов заверил нас, что отделение в 2020 году закрывать не планируют, что будут делать ремонт», — сообщила депутат Елена Кузнецова.
Между тем, по словам депутата Александра Воробьева, госзадание (следовательно, и финансирование) для отделения было снижено на 30% в 2019 году. Депутат и врачи опасаются, что эта политика будет продолжена.