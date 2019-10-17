Село Балтым, Свердловская область, 17 октября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Свердловскому Клубу настольного тенниса УГМК предстоит матч с датчанами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды.

marijana1 Теннис

Спортивное состязание пройдёт на домашней площадке свердловчан в посёлке Балтым. Именно там состоится матч второго раунда группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками выступят датчане из «Роскилде».

В команде оппонентов — известные призёры международных соревнований Майкл Манз, Боян Токич, Лим Пичфорд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в России проходил федеральный турнир по настольному теннису. Соревнования прошли в Самаре.