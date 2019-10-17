Вашингтон, 17 октября, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Объявить импичмент президенту США Дональду Трампу могут уже в конце ноября. День благодарения (28 ноября) в качестве возможной даты завершения процедуры отстранения главы государства от должности назывался в ходе закрытого обеда, который накануне, 16 октября, с сенаторами-республиканцами провёл лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки), сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как заявил ряд источников издания, Макконнелл ожидает, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси одобрит статьи импичмента уже в День благодарения. В этом случае, по его мнению, Сенат мог бы уложиться с судебным процессом к Рождеству, завершив процедуру импичмента до начала демократических президентских праймериз.

«Одна из гипотетических версий заключается в том, что мы получим (обвинительное заключение — прим. ИА REGNUM) до каникул на День благодарения, — сказал сенатор-республиканец Кевин Крамер (Северная Дакота). — Есть большая мотивация, чтобы сделать это к Рождеству».

Добавим, что Митч Макконнелл уже проинструктировал своих однопартийцев-сенаторов о правилах проведения процедуры отстранения президента от должности. Так, в случае утверждения обвинений палатой представителей США и начала судебного процесса сенаторам надлежит совещаться шесть дней в неделю с председателем Верховного суда Джоном Робертсом в Сенате. Также Макконнелл напомнил, что сенаторы не смогут по своей инициативе давать советы или допускать иронические замечания. В противном случае их могут удалить из зала.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал, который стал поводом для разговоров об импичменте президенту США Дональду Трампу, разгорелся из-за телефонного разговора главы Белого дома с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американского лидера подозревают в том, что он добивался от своего украинского партнёра расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи. Стенограмма телефонного разговора Трампа и президента Украины Зеленского, который состоялся ещё в июле 2019 года, была опубликована Белым домом 25 сентября после скандальной утечки беседы двух лидеров.