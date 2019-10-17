Токио, 17 октября, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Правительство Японии намерено поучаствовать в освоении Луны и решило присоединиться к проекту Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA). Об этом 17 октября сообщило агентство Kyodo.

Noriaki Fukasawa Гора Фудзи и полная луна

Официального заявления пока сделано не было. Как передают журналисты агентства, об данном решении будет объявлено уже в текущем году.

Как ранее передавало ИА REGNUM, целью лунной программы NASA Artemis (Артемида) является высадка астронавтов на естественном спутнике Земли в 2024 году. В рамках первого этапа в 2020 — 2021 годах планируется доставить на Луну научное и техническое оборудование.

Также предварительно будет испытан новый космический корабль Orion (Орион). Сначала он совершит беспилотный полет вокруг Луны, затем аналогичный полет пройдет с астронавтами на борту, и только потом планируется повторить высадку человека на лунную поверхность.