Политическое будущее калужского губернатора Артамонова пока не определено
Калуга, 17 октября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. В 2020 году в Калужской области состоится избирательная кампания по выборам губернатора, и пока непонятно, сможет ли ныне действующий 67-летний глава региона Анатолий Артамонов пойти на свой уже шестой губернаторский срок или его ожидает преждевременная отставка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС, кандидата исторических наук Натальи Щербаковой, исход будущих губернаторских выборов в Калужской области во многом будет зависеть от активности и настроя электората, от того, что покажется для него важнее в сентябре 2020 года — стабильность или обновление.
Сам Анатолий Артамонов, как один из политических долгожителей страны среди губернаторов, понимает, что хотя он сегодня вроде как числится на хорошем счету в администрации президента, но земляки психологически устали от его почти 20-летнего руководства областью. У многих затаились старые обиды: как то «ликвидация» любимого калужанами колхозного рынка со своей уникальной конструкцией в центре города, когда в одночасье более трёх тысячи торговцев лишились работы, а их семьи средств к существованию. Многочисленные протесты и просьбы горожан ни к чему не привели. Губернатор был неистово неумолим в своём решении. Вместо старого рынка он инициировал открытие далеко не в центре нового, больше похожего на очередной торговый центр, которых и так немало в городе. Сегодня здесь немноголюдно даже в выходные дни.
За время «артамоновского» правления были закрыты традиционные предприятия области. Пришедшие им на смену отечественные и зарубежные производства, которым были предоставлены беспрецедентные налоговые преференции, жизненный уровень большинства жителей особо не улучшили. Высокие цены на продовольствие, жильё, ЖКХ, ежегодно ремонтируемые одни и те же дороги, ухудшившееся в разы состояние экологии, разрушенная медицина — всё это в действительности имеется на фоне лидерства Калужской области в Центральном федеральном округе по уровню и динамике социально-экономического развития.
В губернаторской обойме страны Анатолий Артамонов длительное время держит имидж эффективного и даже успешного руководителя, что, естественно, помогает ему сохранять крепкие политические позиции. Так, на вопрос известного федерального СМИ, планирует ли он переизбираться в 2020 году, глава Калужской области Анатолий Артамонов заявил: «Этот вопрос не ко мне. У меня есть президент, я работаю в команде президента. Как президент скажет, так я и буду поступать».
Ранее на одном из брифингов сам Артамонов говорил журналистам, что если со временем ему всё же придется покинуть пост губернатора, то он вместо традиционного сенаторского кресла для «отставников» в Совете Федерации предпочёл бы должность городского головы Калуги, чтобы ещё долго оставаться полезным любимому городу и землякам. Вот только вопрос: а захотят ли этого сами калужане?
Анатолий Артамонов занимает должность губернатора Калужской области с 18 ноября 2000 года. Согласно официальным данным, за это время в регионе создано 12 индустриальных парков, где размещены производства свыше 90 крупных компаний, включая известные международные концерны. Калужская область входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации с наиболее высокими показателями инвестиционной привлекательности. С 2006 года в экономику области инвестировано более 880 млрд рублей, создано почти 28 тыс. новых рабочих мест.