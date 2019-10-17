Калуга, 17 октября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. В 2020 году в Калужской области состоится избирательная кампания по выборам губернатора, и пока непонятно, сможет ли ныне действующий 67-летний глава региона Анатолий Артамонов пойти на свой уже шестой губернаторский срок или его ожидает преждевременная отставка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

По мнению доцента кафедры государственного и муниципального управления Калужского филиала РАНХиГС, кандидата исторических наук Натальи Щербаковой, исход будущих губернаторских выборов в Калужской области во многом будет зависеть от активности и настроя электората, от того, что покажется для него важнее в сентябре 2020 года — стабильность или обновление.

«Судя по всему, наиболее востребована стратегия уникального образа кандидата и ротации региональных элит. Впрочем, как и кто сумеет «подобрать ключи» к симпатиям калужан, ещё пока не ясно», — считает политолог из Калуги.

Сам Анатолий Артамонов, как один из политических долгожителей страны среди губернаторов, понимает, что хотя он сегодня вроде как числится на хорошем счету в администрации президента, но земляки психологически устали от его почти 20-летнего руководства областью. У многих затаились старые обиды: как то «ликвидация» любимого калужанами колхозного рынка со своей уникальной конструкцией в центре города, когда в одночасье более трёх тысячи торговцев лишились работы, а их семьи средств к существованию. Многочисленные протесты и просьбы горожан ни к чему не привели. Губернатор был неистово неумолим в своём решении. Вместо старого рынка он инициировал открытие далеко не в центре нового, больше похожего на очередной торговый центр, которых и так немало в городе. Сегодня здесь немноголюдно даже в выходные дни.

За время «артамоновского» правления были закрыты традиционные предприятия области. Пришедшие им на смену отечественные и зарубежные производства, которым были предоставлены беспрецедентные налоговые преференции, жизненный уровень большинства жителей особо не улучшили. Высокие цены на продовольствие, жильё, ЖКХ, ежегодно ремонтируемые одни и те же дороги, ухудшившееся в разы состояние экологии, разрушенная медицина — всё это в действительности имеется на фоне лидерства Калужской области в Центральном федеральном округе по уровню и динамике социально-экономического развития.

В губернаторской обойме страны Анатолий Артамонов длительное время держит имидж эффективного и даже успешного руководителя, что, естественно, помогает ему сохранять крепкие политические позиции. Так, на вопрос известного федерального СМИ, планирует ли он переизбираться в 2020 году, глава Калужской области Анатолий Артамонов заявил: «Этот вопрос не ко мне. У меня есть президент, я работаю в команде президента. Как президент скажет, так я и буду поступать».

"Сколько знаю Артамонова, столько его и отправляют в отставку. С большой долей вероятности думаю, он пойдет на новый срок, уверенно выиграет выборы и до 73 лет будет губернатором Калужской области», — считает калужский общественный деятель Сергей Фадеев.

Ранее на одном из брифингов сам Артамонов говорил журналистам, что если со временем ему всё же придется покинуть пост губернатора, то он вместо традиционного сенаторского кресла для «отставников» в Совете Федерации предпочёл бы должность городского головы Калуги, чтобы ещё долго оставаться полезным любимому городу и землякам. Вот только вопрос: а захотят ли этого сами калужане?

Анатолий Артамонов занимает должность губернатора Калужской области с 18 ноября 2000 года. Согласно официальным данным, за это время в регионе создано 12 индустриальных парков, где размещены производства свыше 90 крупных компаний, включая известные международные концерны. Калужская область входит в первую пятерку субъектов Российской Федерации с наиболее высокими показателями инвестиционной привлекательности. С 2006 года в экономику области инвестировано более 880 млрд рублей, создано почти 28 тыс. новых рабочих мест.