Посёлок Аршан, Иркутская область, 17 октября, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Прямо перед совещанием, на котором главы пострадавших от паводка российских регионов отчитывались перед Владимиром Путиным о ходе исполнения его поручений по скорейшему оказанию помощи пострадавшим, на сайте правительства Иркутской областипоявилась любопытная информация. В ней рассказывалось, как местные власти помогли труженику тыла из п. Аршан Тулунского района Марии Терентьевой получить сертификат на приобретение жилья.

Правительство Иркутской области Труженица тыла из п. Аршан Тулунского района 91-летняя Мария Терентьева

Якобы изначально по итогам первого комиссионного обследования дома этой 91-летней женщины его хотели капитально отремонтировать, но потом передумали и признали непригодным для проживания. Также власти Приангарья не постеснялись написать, что, получив новую благоустроенную квартиру, женщина поблагодарила за неравнодушное отношение к ее беде губернатора региона Сергея Левченко и сотрудников соцзащиты. Однако, судя по сообщению Общероссийского народного фронта, раньше чиновники вели себя по-другому.

«Наши иркутские коллеги несколько раз ездили в этот поселок за 500 км, чтобы расшевелить местную власть», — пояснила пресс-секретарь ОНФ в Алтайском крае Алевтина Бондаренко.

Напомним, в сентября 2019 года про Марию Терентьеву рассказали в прямом эфире программы «Россия-24». Отмечалось, что после масштабного наводнения женщина осталась один на один с целым ворохом нерешённых проблем: в компенсации за ущерб имуществу пенсионерке отказали, так как чиновники посчитали, что ничего ценного у нее не было. И тогда ветеран попросила хотя бы минимальной помощи — залить бетон под постройку к наступлению ходов, как как паводок полностью размыл фундамент. Но вместо этого получила только разовую материальную помощь в размере 10 тысяч рублей.

Читайте также: Власти Приангарья показали, как они могут решать проблемы подтопленцев