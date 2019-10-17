Москва, 17 октября, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Haval запустил в России производство нового купе-кроссовера Haval F7x. Об этом сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус».

Haval Haval F7x

Сборка новинки происходит на тульском автопредприятии. В компании заявили, что премьера автомобиля пройдет в ближайшее время. После неё первые Haval F7x российской сборки появятся в дилерских центрах.

Новый кроссовер имеет динамичный силуэт кросс-купе. Авто на 5 мм короче и на 35 мм ниже стандартной модели Haval F7. Колесная база автомобиля равна 2725 мм.

Моторная гамма состоит из двух движков. Один из них имеет максимальную мощность 150 «лошадей» и рабочий объём 1,5 л, а второй — турбодвигатель — выдаёт 190 л. с. Его рабочий объём равен 2 л. Оба двигателя сочетаются с семискоростной трансмиссией 7DCT с двойным сцеплением и масляным охлаждением.

Напомним, в конце сентября 2019 года стало известно, что компания Haval получила в России ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на обновленный китайский вседорожник Haval H9. В документе указано, что производиться авто будет в Тульской области.

Читайте также: Компания Haval сертифицировала в РФ ещё один кроссовер — СМИ