Владикавказ, 17 октября, 2019, 08:45 — ИА Регнум. В Северной Осетии организована проверка по информации о выселении из новой квартиры 95-летнего ветерана. Квартира была получена по программе переселения из ветхого жилья, однако оказалось, что по документам она принадлежит другим людям. Эту информацию, опубликованную в местных СМИ, проверяет Следственный комитет, сообщили ИА REGNUM 17 октября в ведомстве.

Винсент Ван Гог. На пороге вечности (фрагмент). 1890

Установлено, что ветеран тыла переехала вместе с семьей в новую квартиру из старого барака по программе ликвидации аварийного жилья. Как получилось, что сразу две семьи претендуют на одну жилплощадь, предстоит выяснить в ходе проверки.

Одновременно будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию, из-за которой нарушены права пожилой женщины. В отношении виновных будет принято процессуальное решение.