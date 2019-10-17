Хлеб в РФ сильнее всего дорожает на Дальнем Востоке — пекари
Москва, 17 октября, 2019, 08:25 — ИА Регнум. В России самые низкие средние цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта зафиксированы в Чеченской Республике и Республике Ингушетия (47,82 руб. за кг и 38,31 руб. за кг, соответственно), а самая высокая цена отмечена в Сахалинской области — 148,3 рублей за один килограмм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).
Кроме того, как отметили в гильдии самые низкие средние цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов зафиксированы в Чеченской Республике (32,8 руб. за кг (снижение на 1,9% к сентябрю 2018 года), и Республике Ингушетия (31,39 руб. за кг., рост на 6,7% за год).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный банк РФ объяснил рост цен на хлеб «низкой базой прошлого года».