Москва, 17 октября, 2019, 08:25 — ИА Регнум. В России самые низкие средние цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта зафиксированы в Чеченской Республике и Республике Ингушетия (47,82 руб. за кг и 38,31 руб. за кг, соответственно), а самая высокая цена отмечена в Сахалинской области — 148,3 рублей за один килограмм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 октября сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

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Кроме того, как отметили в гильдии самые низкие средние цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов зафиксированы в Чеченской Республике (32,8 руб. за кг (снижение на 1,9% к сентябрю 2018 года), и Республике Ингушетия (31,39 руб. за кг., рост на 6,7% за год).

«Самые низкие средние цены на хлебобулочные изделия из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной зафиксированы в Республике Ингушетия (34,6 руб. за кг, рост на 2,8%), а самая высокая цена — в Чукотском АО — 180,23 руб/кг (рост на 20,1%).Также в «группе лидеров» большинство регионов Дальнего Востока», — ИА REGNUM

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный банк РФ объяснил рост цен на хлеб «низкой базой прошлого года».