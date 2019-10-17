Париж, 17 октября, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не беспокоится по поводу возвращения во Францию джихадистов, которые воспользуются наступлением Турции в Сирии и покинут лагеря, где они были задержаны, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Последствиями освобождения иностранных боевиков, находящихся в лагерях на месте, станет их возвращение к боевым действиям на местах, на театрах военных действий», — оценил глава французского государства на конференции в Тулузе.

«Не стоит беспокоить жителей Франции быстрыми словами», — добавил он.

Глава государства заверил, что Франция внимательно следит за ситуацией, и нет никаких оснований, что эти джихадисты внезапно появятся на французской земле.

Напомним, ранее курдские власти объявили о бегстве около 800 иностранных джихадистов из лагеря на севере Сирии, недалеко от боевых действий между курдскими и турецкими силами. По данным властей Франции, на северо-востоке Сирии проживает от 400 до 500 французских граждан, в том числе около 60 боевиков.