Биробиджан, 17 октября, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Крайне низкие показатели, демонстрируемые Еврейской автономной областью, заставляют политологов думать о близкой отставке губернатора региона Александра Левинталя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Этой осенью Левинталь будет отправлен в отставку, пишет РБК, ссылаясь на свои источники в администрации президента. Такое мнение изданию высказали сразу три независимых источника.

У Александра Левинталя стабильно низкие рейтинги поддержки населения, регион сам по себе депрессивен, перспектив развития в обозримом будущем никто не видит. Сам губернатор также не рвётся на новый срок, но при этом уверен, что ему дадут доработать до конца срока.

«Может быть, когда-то я и уйду в отставку, но точно не сейчас. Для начала нужно решить множество вопросов — с выплатой компенсаций пострадавшим от паводка, с запуском отопительного сезона. Работы много, и думать об отставке некогда», — заявил журналистам Александр Левинталь.

Ранее Левинталя политологи причисляли к десятке наиболее вероятных кандидатов на расставание со своим губернаторским постом, однако семь человек в других регионах уже уволены, а Левинталь пока остаётся на своём месте.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политологов, отставка Левинталя состоится в ближайшее время: депрессивный регион способен похоронить карьеру любого управленца.